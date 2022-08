Patriotas faz convenção e entra para base de apoio à reeleição de Gladson

O governador Gladson Cameli (PP) ganhou mais um Partido aliado na sua campanha à reeleição, nas eleições de 2022. Trata-se do Patriotas, Partido que realizou sua convenção na noite da última segunda-feira (1), num clube da Avenida Ceará, em Rio Branco (AC), e que decidiu, além da reeleição do governador, apoiar o seu ou sua candidata ao Senado e buscar a eleição de pelo menos um deputado federal e dois deputados estaduais.

Presidido no Acre pelo ex-deputado Josemir Anute, o Patriotas tem na sua executiva estadual figuras expressivas como o empresário Ádem Araújo, do grupo de supermercados Arasuper, além do secretário de Governo Julinho, Emerson Amim e outros. O Partido terá sete candidatos a deputados federais e pelo menos 25 a deputados estaduais, dos quais pelo menos 11 são mulheres.

Uma delas, a jornalista Maria Antônia, se apresenta como uma pré-candidata dedicada à causa animal, com o nome de Maria Antônia Protetora. “Não sei as contas de quantos animais de ruas eu já salvei e protegi. Faço isso com recursos próprios, apesar de todas as dificuldades. Sou candidata porque penso ser necessário haver políticas públicas voltadas para a causa animal também”, disse a pré-candidata. “Todos somos filhos de Deus, seres humanos e animais, e todos precisamos de proteção do poder público”, acrescentou.

Entre os homens, um dos candidatos à Assembleia Legisaltiva é o delegado de polícia Robert Alencar, que foi candidato a vereador nas eleições de 2020 pelo MDB;. “Tenho muitos anos dedicado à polícia e à área de segurança pública. Mas, na política, estou engatinhando, mas vou trabalhar aqui com a mesma dedicação com a qual me dedico à minha profissão”, disse Alencar.

O empresário Adem Araújo, apesar da dedicação ao Partido, declinou de convite para disputar cargos eletivos “Sou candidato a cuidar das nossas empresas e a gerar mais e mais empregos à população acreana e contribuir para o crescimento da economia local”, afirmou.

Josemir Anute, que já exerceu mandato de deputado estadual, também é candidato em 2022. O ex-vereador Carlinhos Uyieno, que já exerceu mandato na Câmara de Rio Branco, também disputa uma das vagas à Assembleia Legislativa. Outro ex-vereador por Rio Branco, Claudionor Magalhães, o “Peninha”, também é candidato à Assembleia Legislativa. “Estou na briga pelo mandato”, anunciou.

O empresário Leôncio Castro, que também vem de experiências com outras candidaturas, também disputa vaga para a Assembleia. Maurício do Chalé, empresário também da área de entretenimento e que vem de outras candidaturas, é outro candidato do Patriotas à Assembleia.

Dos sete candidatos à Câmara Federal, são lembrados entre os convencionais os candidatos Jorge Henrique e o Pastor Antônio José, da Igreja do Evangelho Quadrangular, este último com experiência em algumas candidaturas anteriores. “Sou candidato porque sou da filosofia de que para o mal acontecer, basta que os bons não se manifestem”, lembrou. “Todos os que estão aqui têm o bem como causa e vamos estar unidos pelo fortalecimento do nosso Partido”, acrescentou.

Para a campanha de candidatos majoritários, o Patriotas decidiu apoiar a reeleição do governador Gladson Cameli e esperar pela definição de quem vai acompanhá-lo na chapa como candidato ou candidata ao Senado. Definido, Cameli já tem a candidatura da senadora Mailza Gomes (PP) como candidata à reeleição. O Patriotas também espera a convenção nacional da sigla para definir como os acreanos vão se definir em relação à eleição presidencial.