Pedro Cardoso: sempre discreto, veja por onde anda o ator

Pedro Cardoso conquistou o público ao dar a vida ao personagem Agostinho, do seriado ‘A Grande Família’, da TV Globo. O ator, que também fez muito sucesso no cinema e no teatro, contudo, foi desligado da emissora há alguns anos.

Discreto em relação à vida pessoal, muitas pessoas não sabem que ele é casado desde 2007 com a atriz Graziella Moretto. Os dois moram atualmente em Portugal com as três filhas, Luíza Cardoso, Mabel Moretto Cardoso e Maria Cardoso.

Nas redes sociais, Pedro raramente compartilha momentos com a família, e normalmente usa o perfil para dar opiniões sobre política, mas em março do ano passado, o ator surpreendeu os fãs ao postar uma foto em família e falou sobre aproveitou o registro para fazer um longo desabafo sobre o lockdown que estavam enfrentando devido à pandemia da covid-19.

“Aqui estou eu, com (parte) da minha família, lendo ao sol na uma hora a que temos direito de estar na rua. Até a semana passada, as restrições eram imensas. E assim Portugal saiu da marca de 16 mil novos casos por dia para algo em torno de menos de 1 mil; e ainda é muito. O isolamento severo é dificílimo; e ainda mais para aqueles que já antes eram vítimas de uma ordem social injusta. Mas é preciso parar! É preciso parar até que toda a população do planeta esteja vacinada; o que vai demorar […]”, escreveu ele em um trecho da publicação.

Confira a publicação de Pedro Cardoso ao lado da família: