Pega no flagra, Jade Picon dá puxada perigosa no fio-dental

Dia de praia e sol! Jade Picon curtiu a terça-feira (16) na praia da Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro, e levou os internautas à loucura ao ser flagrada em sua melhor forma. A influenciadora, que atualmente está morando na Cidade Maravilhosa, fez sucesso nas redes sociais com os cliques.

Na ocasião, a influenciadora apostou num biquíni com estampa de zebra e detalhes em verde neon. Nos registros, Jade impressionou com seu corpão escultural após perder cerca de cinco quilos com sua rotina de exercícios e alimentação saudável.

Recentemente, a musa de “Travessia” comentou sobre sua rotina em entrevista à Quem e falou sobre o novo peso: “vocês devem ter percebido que, desde que eu saí da casa, emagreci cinco quilos. Não mudei nada. Só voltei pra minha rotina, que é comer mais saudável, dar uma segurada nos doces e treinar muito”.

Jade Picon explica procedimento médico após polêmica

Que tenso! Recentemente, a ex-BBB Jade Picon explicou que precisou se submeter a um procedimento médico após sentir fortes dores. A influenciadora explicou que foi diagnosticada com Disfunção Temporomandibular (DTM) e relatou o que fez nas redes sociais.

“Gente, esses stories só vai ser postado quando já estiver dado tudo certo, mas é só para explicar que eu vou ficar um pouco off de hoje para amanhã”, começou Jade através do Instagram Stories. A musa explicou o procedimento médico e tranquilizou os internautas.

“Eu vou fazer uma infiltração aqui para me ajudar com o problema que é gerado por estresse, enfim, que já tem um tempo que está me incomodando e estou muito nervosa. É uma coisa muito simples, tipo trinta minutos, mas tenho trauma de agulhas e não gosto dessas coisas. Mas precisa fazer, é para a minha saúde”, contou a musa.