Pela segunda vez seguida na disputa pelo Senado, Ney Amorim dá guinada de 180º

2018

Nas eleições de 2018, o então deputado estadual e presidente da Aleac, Ney Amorim, na época no PT, disputou sua primeira eleição majoritária. Como naquela eleição eram duas vagas para o Senado que estavam em jogo, Ney e Jorge Viana eram os candidatos do PT para ocupar as vagas do Acre na Casa Alta do Congresso Nacional. O final, todo mundo já conhece: a chapa petista perdeu tudo que disputou.

Arranhões

A disputa eleitoral de 2018 deixou mágoas profundas em Ney Amorim e no seu grupo político. Há quem diga que Jorge Viana trabalhou contra Ney nos bastidores daquela eleição. Os arranhões foram tão profundos, que passado pouquíssimo tempo da eleição, Ney Amorim se aliou ao grande adversário e vencedor daquela eleição, o governador Gladson Cameli. E foi além, se filiou ao partido do governador, o Progressistas.

Podemos

Depois de uma breve passagem pelo Progressistas e pelo Governo, como secretário de Assuntos Extraordinários e Estratégicos de Gladson, Ney recebeu a missão de organizar o Podemos. Aceitou o desafio e cumpriu a tarefa com maestria, chegando a deixar o partido com a maior bancada da Aleac por um bom período. Não foi uma surpresa, dada a reconhecida capacidade de articulação política de Ney Amorim. É daquele tipo de pessoa que todo mandatário quer por perto.

Senado

Até poucos dias atrás, Ney era pré-candidato a uma vaga na Câmara Federal. Montou uma chapa no Podemos que viabilizava esse sonho. A reviravolta ocorreu na última sexta, dia 5 agosto, quando Gladson anunciou que ele seria o candidato ao Senado na sua chapa. Por essa, quase ninguém esperava. Uma surpresa daquelas.

2ª vez

Essa é a segunda disputa de Ney por uma vaga no Senado, e de forma seguida. A diferença dessa disputa para a anterior, é que o ex-presidente da Aleac deu uma guinada de 180º na escolha do palanque que irá disputar a eleição. Daria um roteiro de série da Netflix.

Jingles

Um dos músicos mais proeminentes do Acre, Diogo Soares, vocalista da banda Los Porongas, é também um compositor de jingles de mão cheia. O jingle de Petecão (PSD), de sua autoria em parceria com a equipe de marketing da campanha, é uma obra prima, belíssimo. É da cabeça de Diogo também que vão sair outros jingles dessa campanha, como os das pré-candidatas a deputada federal Socorro Neri (PP) e Lene Petecão (PSD) e da pré-candidata a deputada estadual Vanessa Facundes (PDT).

Marketing

Por falar em Petecão, a equipe de comunicação e marketing da sua campanha vem dando um show. As redes sociais, os vídeos e a forma de se comunicar do senador e pré-candidato ao Governo deram um salto significativo de qualidade nas últimas semanas. Tá bonito de se ver.

Mais um

Ontem foi a vez do senador licenciado Marcio Bittar (UB) registrar sua candidatura ao Governo do Acre no TSE. Bittar junta-se agora aos já registrados Jorge Viana (PT), Professor Nilson (Psol), Petecão (PSD), David Hall (Agir) e Gladson Cameli (PP). Até agora, seis candidatos ao Governo já registraram suas candidaturas.

Senado

Enquanto o registro dos candidatos ao Governo só cresce, os dos senadores continua estacionado em três: Dimas Sandas (Agir), Vanda Milani (Pros) e Sanderson Moura (Psol).

Prazo

Termina na próxima segunda (15) o prazo para que os partidos, federações e/ou coligações apresentem à Justiça Eleitoral o pedido de registro de candidaturas para os pleiteantes das eleições deste ano.

SP

Maior colégio eleitoral do país, tudo que acontece em São Paulo interessa ao resto do país. Nesta quinta (11), uma nova rodada de pesquisa eleitoral para o Governo de SP foi divulgada e colocou Fernando Haddad (PT) na liderança isolada, com 34% das intenções de voto. Em seguida, aparecem o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o governador Rodrigo Garcia (PSDB), empatados com 14%. Os demais candidatos pontuaram até 2%. A pesquisa é da Genial/Quaest.

Pesquisa

Por falar em pesquisa, estou curioso para saber como anda a cabeça do eleitor acreano depois dessa reviravolta que ocorreu nas convenções, com tantas candidaturas novas surgindo. De uma coisa tenho certeza, o resultado vai surpreender muita gente.