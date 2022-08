Pescador fisga pacu em boca de jaú gigante de 90kg e 1,60m; veja o vídeo

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

“Parece história de pescador, mas aconteceu de verdade”, esse é o relato do comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de Coxim, Mauro Cesar Sales Ormay, que fisgou um jaú de 90kg e 1,60m que estava “entalado” com um pacu de 2kg na boca no Rio Taquari, em Coxim (MS). (Assista o vídeo acima).