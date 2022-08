Pesquisa Brada: Gladson continua como favorito do eleitorado acreano; JV vem em segundo

O Instituto Badra Comunicação divulgou nesta quarta-feira (24) uma nova pesquisa que mostra a intenção de votos para o Governo do Acre nas Eleições 2022 – que ocorrem no dia 2 de outubro deste ano.

No cenário estimulado para Governo, quando os entrevistados recebem uma lista de nomes para escolher, o governador e candidato à reeleição, Gladson Cameli (Progressistas), aparece com 36,5%, ocupando a primeira colocação. Em segundo, está o candidato do PT, Jorge Viana, com 19,2%, seguido por Mara Rocha (MDB), com 7,8%.

Na quarta colocação, empatado tecnicamente com Mara, está o candidato do PSD, Sérgio Petecão, com 7,6%.

Em quinto aparece Marcio Bittar (União Brasil) com 5% e Nilson Euclides (PSOL) com 0,5%. David Hall ocupa a última colocação com 0,3%. Brancos e nulos somam 9,1%, e 13,9% não sabem ou não responderam.

O instituto também avaliou o índice de rejeição dos candidatos, perguntando aos entrevistados em quem eles não votariam de jeito nenhum. Nesse quesito, o Jorge Viana lidera com 30,7%, seguido do governador Gladson Cameli com 20%. Petecão vem em terceiro com 10,9%, Marcio Bittar aparece com 9,2%, Mara Rocha 4,1%, David Hall tem 1,9% e o professor Nilson 0,8%.

A pesquisa foi feita entre os dias 17 e 19 de agosto com 1.060 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com os números BR 01812/2022 e SP-07698/2022.