PF e MPE vão fiscalizar postos para evitar distribuição de combustíveis em troca de votos no AC

A Polícia Federal e o Ministério Públicodo Estado do Acre se reuniram com o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Gás Liquefeito de Petróleo e Lubrificantes do Estado do Acre (Sindepac), para tratar a respeito da venda e entrega de combustíveis para fins de campanha eleitoral.

A ação em conjunto com o Ministério Público Eleitoral teve a finalidade de adotar procedimentos de controle na venda de combustíveis aos candidatos, partidos políticos, doadores e cabos eleitorais, a fim de se evitar a prática ilegal e criminosa de compra de votos e abuso de poder político e/ou econômico, por meio da utilização indevida e indiscriminada de vales, cupons e requisições de combustíveis.

Com a reunião, ficou acordado que todas as diretrizes estarão contidas em uma recomendação a ser editada pelo Ministério Público Eleitoral do Estado do Acre, o qual visará subsidiar a atuação dos proprietários dos postos durante o pleito eleitoral.