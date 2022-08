Pimenta no Reino: a influência da medicina na política acreana

Medicina

A medicina é uma das profissões mais antigas que se tem notícia, é um campo do conhecimento ligado às primeiras civilizações. Profissão de prestígio na sociedade contemporânea, não é raro ver médicos aproveitarem dessa autoridade para enveredarem no caminho da política. No Acre, esse movimento é bastante “comum”.

De vereador a governador

Sem voltar muito no passado, um dos maiores exemplos de médicos bem-sucedidos na política acreana é o do infectologista Tião Viana (PT). O médico ocupou os dois cargos políticos mais altos do estado: governador e senador. Na Câmara Federal a representante da medicina é Jéssica Sales (MDB), enquanto na Aleac é Jenilson Leite (PSB). Já na Câmara de Vereadores de Rio Branco, temos Michelle Melo (PDT) e Raimundo Castro (PSDB). Isso sem falar dos políticos que estão atualmente sem mandato, mas que já ocuparam as cadeiras das casas legislativas como Jackson Ramos (PT) e Dudu Farias (PCdoB). O ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, também é médico.

2022

Nas eleições deste ano, mais uma ‘ruma’ de médicos vem pra disputa. Para a Câmara Federal, destaco os nomes de Jéssica Sales (MDB), Eduardo Velloso (UB), Israel Milani (Republicanos), Fábio Rueda (UB) e Thor Dantas (PSB). Para a Aleac o destaque é sem dúvidas a médica Michelle Melo. Para o Senado, dois médicos disputam a única vaga, Beyruth (PSDB) e Jenilson Leite (PSB). Para o Governo, nenhum candidato é médico, mas para a vice, a Dra. Georgia Micheletti (UB) tenta chegar ao Executivo ao lado do senador licenciado Márcio Bittar (UB).

Parecer

Pego de surpresa com o pedido de impugnação da candidata a vice (a senadora Mailza) em sua chapa, o governador Gladson Cameli (PP) disse que aguarda um parecer jurídico de sua equipe para definir um posicionamento. No entanto, o governador garantiu que, por enquanto, a campanha segue normal.

Acidente

O filho do deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos) foi vítima de um acidente na tarde de ontem enquanto trafegava, de carro, na Av. Ceará. Apesar da gravidade do acidente, o deputado disse que seu filho teve um “livramento” de Deus e está bem.

Apoio

Em Brasília, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), participou de um evento de apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com Bocalom, que postou o encontro em suas redes sociais na última quarta (17), o encontro reuniu mais de 600 prefeitos de todo o país.

Brasileia

O candidato a deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) vai fazer o lançamento oficial da sua campanha nesta sexta-feira (19), em Brasileia, seu principal reduto eleitoral. O evento ocorre a partir das 18h, atrás do Armazém Paraíba.

Sabatinas

Os sites locais já começaram a organizar a programação de sabatinas com os candidatos ao Governo no pleito deste ano. A maioria dos portais tem adotado o formato de sorteio para definir as datas de entrevistas com os candidatos.

Debate

Já com relação aos debates, que diferente de uma sabatina reúne todos os candidatos em um mesmo ambiente e em um mesmo momento, a única emissora a divulgar até agora as datas foi a Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo. O debate do 1º turno ocorrerá em 27 de setembro, e o do 2º turno, se houver, em 27 de outubro.

Aprovação x desaprovação

O PoderData divulgou nesta quinta (18) uma pesquisa que mede o percentual de aprovação e de desaprovação do governo Bolsonaro. De acordo com a pesquisa, a atual gestão é aprovada por 40% e desaprovada por 56% do eleitorado brasileiro. Uma diferença de 16 pontos percentuais.

Avaliação

Outro dado medido na pesquisa é sobre como os eleitores avaliam o trabalho do presidente. Para 51% dos entrevistados o trabalho de Bolsonaro é “ruim” ou “péssimo”. Já 31% consideram o desempenho do chefe do Executivo como “bom” ou “ótimo”.