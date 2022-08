Pimenta no Reino: Candidatos ao Governo e a vice declaram mais de R$ 21 mi em bens

Propaganda

Começa amanhã, e vai até 29 de setembro de 2022, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno (Lei nº 9.504/1997, art. 47, caput, e art. 51 e Res.- TSE nº 23.610/2019, art. 49).

Expectativa

Tem muito candidato apostando todas as fichas na propaganda eleitoral pra mudar o cenário e tentar subir nas pesquisas. Tempo de TV é importante, mas não ganha eleição. O que ganha eleição é olho no olho e voto na urna.

Hollywood

Para além de um bom tempo de rádio e de TV, é preciso ter qualidade na produção desses materiais para causar algum impacto. Não adianta muita coisa ter longos minutos disponíveis para fazer mais do mesmo. Fiquei sabendo que tem candidato ao Governo com produção hollywoodiana pronta pra soltar amanhã.

Bens

Juntos, os candidatos ao Governo do Acre e seus respectivos vices declaram mais de R$ 21 milhões em bens. Para ser mais exato, o valor é de R$ 21.490.846,27.

Governo

Só os candidatos ao Governo declararam R$ 16.602.971,48 em bens. O maior patrimônio é o do governador e candidato à reeleição Gladson Cameli (PP), que declarou R$ 5.161.383,44. O menor é o de David Hall (Agir), que declarou um patrimônio de R$ 12.500,00.

Vice

Já na soma dos bens declarados pelos vices, o número é mais modesto: R$ 4.887.874,79. O maior patrimônio é do vice de Mara Rocha (MDB), o pecuarista Fernando Zamora (PRTB), que declarou R$ 3.149.951,74 em bens.

Deferidas

Até a manhã desta quinta (25), apenas o candidato ao Governo pelo PSD, Petecão, estava com sua candaditura deferida, isto é, aceita pela Justiça Eleitoral. As demais candidaturas ao Governo continuam “aguardando julgamento”. Para o Senado, a situação é parecida, apenas a candidatura da Dra. Vanda Milani, da chapa de Petecão, consta como deferida.

Raio-x

O jonal carioca O Globo publicou na última quarta-feira (24), um raio-x sobre as eleições majoritárias no Acre. O título da matéria é “No Acre, direita se divide e PT tenta voltar ao poder”. A matéria faz então uma análise do cenário político no Acre e diz que passados 4 anos da gestão Cameli, a coisa mudou, e “Cameli terá um caminho mais difícil para conseguir a reeleição”.

Motivos

Os motivos dessa dificuldade, segundo a reportagem, é que o bloco que elegeu Gladson em 2018 se “fragmentou”, fazendo com que o governador enfrente antigos aliados na disputa pelo Governo e enfrente ainda a maior liderança de esquerda do Acre, o ex-governador Jorge Viana (PT), “que tenta retomar o domínio petista no estado”. Para ler a reportagem na íntegra, clique AQUI. https://oglobo.globo.com/politica/eleicoes-2022/noticia/2022/08/direita-dividida-e-ofensiva-do-pt-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-a-eleicao-no-acre.ghtml

JN

Na última terça-feira (23) foi a vez do candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, ser sabatinado no Jornal Nacional. Com uma retórica e uma oratória impecável, Ciro pontuou suas principais propostas. Entre elas, a que chamou mais atenção foi a de renda mínima, que vai garantir R$ 1.000 para todas as famílias pobres do país. Com a língua afiada, como de costume, o ex-governador do Ceará aproveitou a sabatina para “bater” muito em Lula (PT) e Bolsonaro (PL). Hoje é dia do ex-presidente Lula ser sabatinado no JN. A tendência é que o horário da entrevista movimente as redes e bata recordes de audiência, já que Lula vem há muito tempo ocupando o primeiro lugar nas pesquisas eleitorais.

Encolhendo

Uma pesquisa Exame/Ideia, divulgada nesta quinta-feira (25) mostra que o ex-presidente Lula (PT) está encolhendo sua vantagem em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Enquanto Lula recebeu 44% das intenções de voto, Bolsonaro teve 36%, uma diferença de 8 pontos percentuais. No levanto anterior do mesmo instituto, divulgado em 21 de julho, a diferença era de 11 pontos.

Lula no Norte

O ex-presidente Lula tem visita marcada ao Norte do país. O petista vai até Manaus, capital do vizinho Amazonas, no dia 31 de agosto, onde participará de um comício e fará uma visita à fábrica da Honda na Zona Franca de Manaus. Na sequência, no dia 1º de setembro, pega um voo para Belém (PA), onde participa de ato com indígenas e, à noite, faz um comício. O Acre não entrou na agenda do ex-presidente.