Pimenta no Reino: “Fundão” começa a cair e anima candidatos no Acre

100 mil

R$ 100 mil. Esse é o valor que o candidato ao Governo, David Hall (Agir), recebeu de verba de Fundo Eleitoral para realizar sua campanha rumo ao Palácio Rio Branco. Hall foi um dos primeiros candidatos a receber o valor do Fundo.

2 milhões

Já para os candidatos majoritários do PT acreano, o valor do Fundo foi um “pouco” maior, R$ 2,2 milhões. O montante foi dividido entre a candidata ao Senado petista, Nazareth Araújo, que vai receber R$ 1,5 mi, e o candidato ao Governo, Jorge Viana, que vai receber R$ 750 mil.

Inauguração

Na última segunda (22), o governador e candidato à reeleição Gladson Cameli (PP) inaugurou o comitê central da sua campanha, na rua Empinonadas Jácome, no Centro da capital Rio Branco. A campanha do governador também realizou adesivaço e bandeiraço.

Sopa de letrinhas

Como tem sido dito e reforçado aqui na coluna, a eleição deste ano tá mais pra uma sopa de letrinhas. São tantos parlamentares envolvidos em negociações fora de suas “caixinhas”, que fica difícil saber quem apoia quem apenas pelo partido.

Exemplo

Um exemplo é o caso do deputado estadual e candidato à reeleição Gerlen Diniz (PP). No palanque do Progressistas, o candidato ao Senado é Ney Amorim (Podemos), porém, Diniz anunciou ontem seu apoio ao candidado ao Senado pelo União Brasil, o deputado federal Alan Rick.

Na frente

Mais uma vez, a campanha ao Governo de Sérgio Petecão (PSD) saiu na frente. Dessa vez, Petecão assumiu a dianteira com relação a aprovação do registro de candidatura no TRE. Até a manhã desta terça, Petecão era o único candidato ao Governo com a candidatura “deferida”. As outras, seguem “aguardando julgamento”.

Capital

Por falar em Petecão, o candidato ao Governo que fez recentemente uma turnê pelos municípios do interior, inaugurando seus comitês, agora quer concentrar seus esforços na capital. “Visitamos todo o interior, inaugurando nossas ‘Casas 55’, e agora chegamos na capital, que é a nossa casa, onde eu travei muitas batalhas e nunca perdi nenhuma. Vamos pra cima”, disse o senador licenciado.

Na cola

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça (23) uma operação para investigar empresários que defenderam um golpe de Estado, em um grupo do WhatsApp, caso Lula (PT) vença a eleição presidencial deste ano. Oito empresários foram alvos de mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará, autorizados pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. A PF tá na cola.

Nomes aos bois

Entre os alvos da operação da PF, o mais notável é o empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das Lojas Havan. Além de Hang, José Isaac Peres, da rede Multiplan, Ivan Wrobel, da Construtora W3, José Koury, do Barra World Shopping, Luiz André Tissot, do Grupo Sierra, Meyer Joseph Nigri, da Tecnisa, Marco Aurélio Raymundo, da Mormaii, e Afrânio Barreira Filho, do Grupo Coco Bambu, são os outros investigados.

Coração

O coração embalsamado de Dom Pedro I chegou ao Brasil ontem. Conservado em formol há 187 anos, o coração do imperador deixou Portugal pela primeira vez, por motivo da comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil, em 7 de setembro. Uma cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi realizada nesta terça (23).

JN

A primeira entrevista da série de sabatinas com os presidenciáveis no Jornal Nacional, da Rede Globo, ocorreu ontem e deu o que falar. Hoje é a vez do presidenciável do PDT, Ciro Gomes, ser sabatinado.