Pimenta no Reino: Fundo eleitoral traz à tona disputa “desigual” no Acre

Torneira ligada

As torneiras do fundo eleitoral finalmente foram ligadas e o dinheiro começou a cair nas contas dos candidatos. No entanto, a diferença do valor recebido por candidatos de diferentes partidos expõe uma certa “deslealdade” na disputa desse ano.

Governo

Na disputa pelo Governo, dos sete candidatos, quatro já receberam algum recurso. David Hall (Agir) recebeu R$100.000,00, Jorge Viana (PT) R$ 850.000,00 (sendo R$750.000,00 de fundo e R$100.000,00 de doação de pessoas físicas), Marcio Bittar (UB) R$711.552,24 e Petecão (PSD), R$ 3.000.000,00, a maior arrecadação até aqui. Os demais candidatos ainda não receberam ou não prestaram contas à Justiça Eleitoral.

Senado

Já na disputa pelo Senado, dos oito candidatos, cinco tem recursos em conta. Alan Rick (UB) recebeu R$635.314,50, Dr. Jenilson Leite (PSB) R$ 1.577.000,00, Nazareth Araújo (PT) R$1.500.000,00 e Sanderson Moura (Psol) R$18.600,00 (sendo R$16.000,00 de fundo e R$2.600,00 de recursos próprios). A candidata Marcia Bittar (PL) declarou R$603.500,00 em recursos, porém, não são provenientes de fundo eleitoral. São R$ 503.500,00 de doação de pessoas físicas e R$100.000,00 de recursos próprios.

Proporcionais

Se a diferença já é grande na disputa majoritária, na proporcional é ainda maior. Tem candidato correndo com uma Ferrari enquanto outros estão correndo de Fusca. Na disputa por uma vaga na Câmara Federal, Jéssica Sales e Flaviano Melo, ambos do MDB, receberam R$ 2.500.000,00 cada um, enquanto a maioria dos candidatos ainda está com a conta zerada.

Discrepância

A discrepância dos valores mostra como vai ser o tom dessa campanha: o de desigualdade. Vai ser difícil pra turma da plebe conseguir tirar votos dos “riquinhos”. Será preciso muita conversa ao pé do ouvido e muita criatividade. Dinheiro sozinho não ganha eleição, mas ajuda e muito!

Recorde

Um levantamento feito pelo portal G1 aponta que o número de deputados federais que tentarão a reeleição nesta eleição é o maior da história. Dos 513 deputados federais, 446 vão tentar permanecer na Câmara Federal. Esse número corresponde a 86,9% do total de deputados da Casa. O recorde anterior era de 1998, quando 443 tentaram se reeleger.

Sem celular

O TSE decidiu ontem (25) que o eleitor não pode, “em hipótese alguma”, levar o celular para dentro da cabine de votação. Os aparelhos devem ser retidos pelo mesário antes que o eleitor chegue à cabine, sob pena de cometer crime eleitoral e de ser conduzido pela polícia.

Congresso em Foco

Foi realizada na noite de ontem a cerimônia de premiação com o anúncio dos vencedores do “Prêmio Congresso em Foco 2022”. Nenhum parlamentar acreano foi premiado. Além do Acre, só não foram premiados os parlamentares dos estados de Goiás, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Vizinhos

Apesar de nenhum parlamentar acreano ter sido premiado, os estados vizinhos do Amazonas e Rondônia não só foram premiados como se sagraram campeões em duas categorias: o senador por Rondônia, Marcos Rogério (PL), que foi eleito o melhor senador na votação da internet e o deputado pelo Amazonas, Marcelo Ramos (PSD), que recebeu o prêmio de melhor da Câmara na votação do júri. O senador Randolfe Rodrigues (Rede), do Amapá, foi eleito o melhor senador na votação dos jornalistas.

R$ 1 bilhão

A propaganda política nas eleições deste ano custarão perto de R$ 1 bilhão aos cofres públicos. São R$ 738 milhões destinados para a propaganda eleitoral “gratuita” na televisão e no rádio, que começou nesta sexta-feira (26) e mais R$ 254 milhões da propaganda partidária, que foi veiculada no primeiro semestre, fora do período de campanha eleitoral. Esse espaço na TV e no rádio, no entanto, não é de graça, as emissoras abatem parte do dinheiro que seria destinado ao pagamento de impostos à União.