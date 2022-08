Pimenta no Reino: não há favoritos na disputa majoritária do Acre neste ano

Favoritismo?

A essa altura do campeonato é praticamente impossível cravar algum favorito na disputa eleitoral deste ano, seja na disputa para o Senado ou para o Governo do Acre.

Embolou

Uma das causas desse cenário embolado é que muita gente entrou na disputa de última hora. Nem as pesquisas que foram rodadas até agora traziam o cenário atual e nem os eleitores sabiam quem realmente estava na disputa.

Governo

Para a disputa do Governo, já foram registradas até está segunda (15) os nomes de David Hall (Agir), Gladson Cameli (PP), Jorge Viana (PT), Mara Rocha (MDB), Marcio Bittar (UB), Petecão (PSD) e Professor Nilson (Psol). Sete candidatos no total. Pelo menos cinco candidatos desses sete, tem chances de chegar no segundo turno.

Senado

Para o Senado, oito nomes foram registrados. Além das dobradinhas das sete chapas, há uma candidatura solo, a do deputado Jenilson Leite (PSB). Além do socialista, foram registrados no TSE: Alan Rick (UB), Dimas Sandas (Agir), Dra. Vanda Milani (Pros), Marcia Bittar (PL), Nazareth Araújo (PT), Ney Amorim (Podemos) e Sanderson Moura (Psol). Um cenário completamente novo e aberto.

Coligações

Com o prazo para o registro de candidaturas e chapas se encerrando nesta segunda (15), também foram registrados os nomes das coligações. “Com a Força do Povo” é o nome da coligação de Petecão; “A Esperança de um Acre Melhor Começa Agora” é da Mara Rocha; e “Avançar Para Fazer Mais” a de Gladson Cameli. As outras chapas não tem nomes de coligações, foram adotados apenas os nomes dos partidos ou federações.

Largada

Nesta terça-feira (16) é dada a largada oficial na corrida eleitoral. É quando começa de fato e de direito a campanha e os pré-candidatos se transformam em candidatos. A partir daí passam a poder pedir voto e os eleitores vão conhecer os números de cada um.

Capixaba

O prefeito de Capixaba, Manoel Maia (UB), segue fazendo um trabalho de destaque à frente do município. É uma liderança importante na região e que pode fazer a diferença no pleito deste ano. No Baixo Acre, é talvez o prefeito que mais trabalha.

Feijó

O município de Feijó, no interior do Acre, que realizou a abertura do 23º Festival do Açaí na última sexta-feira (12), recebeu políticos de todo o estado em sua festa, uma das maiores da região.

Candidatos

Quem esteve por lá foi o candidato ao Governo, Petecão, e o candidato ao Senado, Jenilson Leite. Apesar de não estarem no mesmo palanque, o clima do encontro entre a dupla foi pra lá de amistoso.

Juruá

Por falar em Petecão, o senador montou uma agenda pelo Juruá que vai coincidir com o lançamento oficial da campanha eleitoral, que começa nesta terça (16). É um gesto que mostra que Petecão quer investir pesado no voto do Juruá, terra de seu principal adversário, o governador Gladson Cameli.