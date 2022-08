Pimenta no Reino: o Acre acordou com uma chuva de números nesta terça-feira

Largada

Nesta terça-feira (16) foi dada a largada oficial na campanha eleitoral. A partir de hoje, todo candidato, a qualquer cargo, pode pedir voto e divulgar o número para o eleitor.

Chuva de números

Acordei nesta terça, assim como provavelmente todo acreano, com uma chuva de números nas mídias sociais. Praticamente todos os candidatos prepararam algum post especial para o dia de hoje. Foram vídeos, cards, fotos e disparos no WhatsApp, todos eles repletos de números e pedidos de votos.

Qualidade

Teve muito material bacana nesse amontoado de números. Muito material bem trabalhado, e com uma mensagem bem elaborada. Mas também teve muita coisa que parecia pensada de última hora. A batalha apenas começou, daqui até o dia 2 de outubro, tem muita água pra rolar. Quem começou mal, tem tempo pra melhorar, quem começou bem, é preciso manter a pegada.

Bandeiraço

Já na corrida das bandeiras, o PT saiu na frente. O centro da capital amanheceu com alguns pontos de bandeiraços da chapa petista e com uma militância animada. Essa candidatura do Jorge Viana mexeu com os brios dos “companheiros”.

Encerrado

Ontem foi encerrado o prazo de registro de candidaturas no TSE e finalmente o quadro eleitoral das eleições acreanas está definido. São sete candidaturas ao Governo e nove para o Senado. O último candidato ao Senado a se registrar foi o Dr. Beyruth, do PSDB.

Proporcionais

Os registros das candidaturas proporcionais também se encerraram ontem. De acordo com o registro do TSE, o Acre terá 137 candidatos a deputado federal disputando oito vagas e 348 candidatos a deputado estadual na briga por 24 cadeiras na Aleac.

Dados nacionais

Com todas as candidaturas registradas para as eleições deste ano, alguns dados já começam a aparecer. O candidato médio nas eleições nacionais deste ano é homem, com ensino superior completo, casado e com idade de 50 anos. Quando o assunto é raça, 49,4% se diz negra, 35,5% se declara pardo, 13,9% afirma ser preto e os brancos somam 48,9%.

Dados locais

Já quando fazemos o recorte local, oo Acre tem 588.433 eleitores aptos a votar, um crescimento de 0,38% com relação a última eleição. As mulheres são maioria 52% (303.832), enquanto os homens somam 284.599 eleitores, ou seja, 48% dos eleitores. Os dados dizem ainda que a maior parte do eleitorado acreano tem entre 25 a 34 anos, 23,4% (139.122) do total de eleitores.

ICMS

A receita do ICMS ficou abaixo da inflação em 11 dos 18 Estados que já prestaram contas ao Confaz. A principal causa é o teto de 18%, sancionado em junho, na cobrança de ICMS para combustíveis, eletricidade, comunicações e transporte coletivo.

Pesquisa

Uma pesquisa do Instituto Ipec (antigo Ibope) divulgada hoje, feita em cinco estados e no Distrito Federal, aponta que o ex-presidente Lula (PT) tem o melhor desempenho em Pernambuco, seu estado natal, e o presidente Jair Bolsonaro (PL), se sai melhor no Distrito Federal.

Números

Em Pernambuco, na pesquisa estimulada, Lula tem 63% das intenções de voto contra 22% de Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT) tem 4%, Simone Tebet (MDB) e Vera Lúcia (PSTU) têm 1% cada. Já o DF, onde Bolsonaro lidera, o presidente tem 40% das intenções de voto, contra 32% do petista. Ciro Gomes registrou 9% e Simone Tebet 2%.