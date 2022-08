Pimenta no Reino: voto não “casado” é tendência no Acre nesta eleição

Pra todos os gostos

Hoje pela manhã vi um fato curioso no estacionamento de um supermercado, um carro adesivado com o “perfurado” da jornalista Wania Pinheiro, candidata a deputada estadual pelo PL, partido do presidente Bolsonaro, e logo acima, um adesivo menor de Jorge Viana governador e Nazaré senadora, ambos do PT.

Trânsito livre

Isso só mostra que Wania vem construindo muito bem sua candidatura. A jornalista, que é conhecida por ter trânsito livre na esquerda e na direita, mostra que circular em todos os lados vale voto. Pinheiro só tem a ganhar em não ser “taxada” nem por um por um lado e nem por outro.

Regra

Além deste caso específico, há outros episódios similares na disputa deste ano. Vi muito candidato de um partido pedindo voto em dobradinha com candidatos não só de outros partidos, mas de outros palanques.

MDB

Uma foto que vem circulando nos aplicativos de mensagens mostra os emedebistas Emerson Jarude e Flaviano Melo ao lado do candidato ao Senado, Alan Rick (UB). O curioso é que a candidata ao Senado no palanque do MDB é a professora Márcia Bittar (PL).

Dever de casa

Por falar em Márcia, a professora tá fazendo o dever de casa e colecionando apoios. Neste fim de semana, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (UB), declarou apoio a Marcia como candidata ao Senado. Só que o candidato ao Senado pelo partido de Mazinho é Alan Rick. Aqui a situação se inverte.

Entrevistas

O ContilNet divulgou nesta segunda (22) as datas de entrevistas com os candidatos ao Governo do Acre: entre 5 e 9 de setembro. David Hall (Agir), Gladson Cameli (PP), Jorge Viana (PT), Márcio Bittar (União Brasil), Mara Rocha (MDB), Sérgio Petecão (PSD) e Nilson Euclides (Psol) terão a oportunidade de apresentar suas propostas para a população em 1h de transmissão ao vivo, com perguntas padronizadas e previamente estabelecidas. Os horários e datas de cada candidato serão divulgados em breve.

Propaganda eleitoral

Finalmente os partidos e coligações foram informados pelo TRE sobre o tempo que cada um terá direito na propaganda de rádio e de TV. A distribuição foi feita na última sexta-feira (19), em uma audiência pública realizada pelo Tribunal.

Tempos

Gladson Cameli (PP), candidato à reeleição, tem o maior tempo, 2 minutos e 56 segundos. Mara Rocha (MDB) tem 2 minutos e 2 segundos, Jorge Viana (PT) 1 minuto e 50 segundos, Marcio Bittar (UB) 1 minuto e 45 segundos e Petecão (PSD) 1 minuto e 20 segundos.

Primeiro

Na mesma audiência o TRE-AC sorteou também a ordem da programação. O União Brasil de Marcio Bittar será o primeiro partido a veicular propaganda para governador, no próximo dia 26, data de início do horário eleitoral gratuito.

JN

Hoje o Jornal Nacional, da Rede Globo, inicia uma série de entrevistas com os presidenciáveis. O primeiro a ser sabatinado é o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Na terça-feira (24) será a vez de Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será o entrevistado do dia 25, quinta-feira, e Simone Tebet (MDB) será sabatinada na sexta-feira, 26 de agosto.