PIS/Pasep: veja como resgatar R$ 24,6 bi ‘esquecidos’ pelo aplicativo do FGTS

“A forma mais fácil e rápida [de sacar os recursos] é por meio do APP o FGTS, que pode ser baixado gratuitamente”, declarou o vice-presidente da Caixa, Edilson Carrogi.

Para solicitar o saque por meio do aplicativo do FGTS, os trabalhadores devem selecionar a mensagem “Você possui saque disponível”, e depois “Solicitar o saque do PIS/Pasep” e escolher a forma de saque: crédito em conta ou presencial.

Nesse caso, deve procurar “Meus saques” e, em seguida, “Outra situações de Saque” e “PIS/Pasep – Falecimento do trabalhador”. Basta anexar os documentos necessários (documento de identificação com foto, uma “selfie” e uma certidão do PIS/Pasep do INSS).