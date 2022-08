Apoio a Bolsonaro e agronegócio estão entre propostas de candidatos do AC

O Acre já tem sete pré-candidaturas ao Governo homologadas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os postulantes aguardam apenas o julgamento final do órgão para que iniciem a campanha como candidatos, de fato.

Estão no páreo, em ordem alfabética: David Hall (Agir); Gladson Cameli (Progressista); Jorge Viana (PT); Mara Rocha (MDB); Marcio Bittar (União Brasil); Sérgio Petecão (PSD); e Nilson Euclides (PSOL).

Os postulantes já estão com seus planos de governo, assim como as declarações de bens e informações sobre seus vices, disponíveis no DivulgaCand – plataforma do TSE disponível para a sociedade civil conferir de forma transparente tudo o que envolve as candidaturas.

Apenas Jorge Viana não está com o plano de governo publicado no site do TSE.

Quais os pontos principais dos planos de governo?

David Hall

O professor David Hall, pré-candidato ao Governo pelo Agir, lançou um plano de governo com o tema “Acre, 50 anos em 8”.

Pontos fortes do documento são: políticas para a Educação, juventude e mulheres, meio ambiente e sustentabilidade; além de direitos humanos e inclusão.

“Apresentamos ao povo do Acre um Plano de Governo simples, objetivo, de fácil compreensão. Queremos que ele se torne popular. Que não seja algo para se guardar em gavetas. Ele será a base, o nosso direcionador de Políticas publicas para os próximos anos. Queremos que cada acreano e acreana o conheça e nos ajude a executá-lo, pois só com participação popular e boa gestão tornaremos o Acre um estado próspero, um lugar onde possamos viver com qualidade de vida e felizes. Como dizia o velho Raul: “Sonho que se sonha só é só um sonho, sonho que se sonha junto vira realidade”. Nunca o Acre precisou tanto da nossa união. Vamos Juntos!”, diz um trecho.

CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Gladson Cameli

O governador Gladson Cameli é pré-candidato à reeleição. Seu plano de governo tem como tema “Compromissos de governo”.

No documento, Gladson destaca como principais propostas a luta pelo avanço na economia do Estado pelo agronegócio, políticas para a Educação, geração de emprego e renda, etc.

“Nesta carta me dirijo a cada Acreano e a cada Acreana, com todo o respeito que merecem, para mais uma vez, solicitar a vossa confiança e reafirmar o meu compromisso com o desenvolvimento do nosso Estado. Em 2018, adentrei aos vossos lares com humildade e a promessa de promover a mudança que o Estado do Acre esperava. Entre prosas e cafés, ouvi com atenção o clamor de um povo que ansiava por renovação e que honestamente me concedeu um voto de confiança”, diz um trecho.

CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Mara Rocha

A deputada federal Mara Rocha apresentou seu plano de governo com algumas diretrizes estruturantes.

Entre as principais propostas, Mara destaca a economia inclusiva, inovadora e sustentável; fortalecimento do agronegócio; regularização fundiária; e projetos para a Educação, Saúde, Esporte e Lazer.

“Sou Mara Rocha, candidata ao cargo de governadora do Estado do Acre, pela coligação MDB/PSC/PRTB/PL/REPUBLICANOS. É com satisfação que apresento o nosso Plano de Governo elaborado a partir das demandas coletadas nas diversas instituições e em conversas com nossa população. Este Plano foi elaborado após visitar cada município e ouvir as reinvindicações e anseios dos sindicatos, associações, empresários pequenos, médios e grandes, profissionais liberais, servidores públicos, representantes dos povos indígenas, produtores rurais e a população em geral”, destaca.

CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Marcio Bittar

O senador licenciado Marcio Bittar, também pré-candidato ao Governo, tem como tema de seu plano de governo “Ordem, Progresso e Competência para fazer”.

O documento destaca “valores e caráter”, estratégias para “reencontrar o caminho”, discussões sobre “ecologia e pobreza”, apoio do presidente Jair Bolsonaro ao Acre, além de propostas para Segurança Pública, Educação e Saúde.

“A candidatura de Marcio Bittar ao Governo do Acre, cuja construção se deu recentemente, precisou de um rápido amadurecimento e da formação de um conjunto de forças políticas que não se viam contempladas em seus propósitos de ver o Acre crescer. As agendas e as capacidades postas na cena política carecem de força, equilíbrio, conhecimento e preparo. Nesse sentido é que, combinando os melhores atributos e a maior oportunidade para exercer o governo, Marcio Bittar responde sim ao chamamento popular e retoma com toda a força, que sempre demonstrou, a luta contra o atraso, contra o ecologismo globalista autoritário e contra a agenda anticristã, que durante décadas contaminou o tecido social brasileiro e acreano”, diz um trecho.

CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Sérgio Petecão

“Com a força do povo” é o tema do plano de governo do senador e pré-candidato ao Governo, Sérgio Petecão.

No documento, o político lista diversas propostas que vão desde a valorização do servidor público, passando por investimentos na Educação, até a modernização da gestão financeira e equilíbrio fiscal.

“E com imensa alegria que apresentamos este Plano de Governo, para gestão 2023-2026 do Estado do Acre. Um documento fruto do movimento, iniciado em março de 2022, que ouviu as pessoas e as suas demandas por serviços públicos básicos, denunciando a omissão e a negligência do poder público”, diz um trecho.

CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Nilson Euclides

O professor Nilson Euclides, do PSOL, tem como tema de seu plano de governo “Participação, transparência e desenvolvimento”.

Entre suas prioridades no plano de governo, estão: um Estado com Gestão participativa e popular; oportunidades para a juventude; redução das desigualdades sociais; e investimentos na Educação e Saúde.

“O povo acriano é herdeiro de uma história de luta e resistência. Para que o território do Acre fosse incorporado ao território brasileiro, centenas de homens e mulheres pegaram em armas e com o próprio sangue escreveram uma das mais belas páginas da história do país. A coragem desses brasileiros que haviam sido esquecidos por seu próprio país nas florestas da Amazônia, garantiu que esse chão localizado na parte mais ocidental do Brasil pudesse ser o lar de milhares de famílias brasileiras. As batalhas travadas às margens do Rio Acre e no interior das florestas assegurou e legitimou o que era território boliviano no que hoje conhecemos como o Estado o Acre”, destaca.

CONFIRA NA ÍNTEGRA.