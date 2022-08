PM age rápido e apreende adolescentes quando se preparavam para fazer arrastão na Baixada

Dois adolescentes de 15 anos foram apreendidos acusados de assalto no final da tarde desta quinta-feira (18), na Rua Mende Sá, no bairro Bahia Velha, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares do Rádio Patrulhamento Motorizado (RPM), eles estavam em patrulhamento de rotina pela região da Baixada da Sobral, quando avistaram os dois adolescentes em uma bicicleta próximos à escolas públicas supostamente tentando realizar roubos.

Ao perceber a aproximação da guarnição, os rapazes tentaram se desfazer da arma de fogo e empreenderam fuga pelas ruas do bairro. Um cerco policial foi montado com apoio da Força Tática do 1° Batalhão e guarnições da Baixada, e conseguiram interceptar os suspeitos, sendo que um conseguiu fugir e foi encontrado próximo a Escola Frei Thiago, e o outro na Rua Mende Sá.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão aos adolescentes que foram conduzidos a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma de fogo e a bicicleta da dupla, para ser tomada as medidas cabíveis.