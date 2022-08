PM prende estuprador que fez arrastão e foi agredido por populares em Rio Branco

André Lucas Barroso de Melo, 23 anos, foi preso acusado de fazer um arrastão e cometer um estupro na Via Chico Mendes, em Rio Branco, na noite deste sábado (27). A prisão do criminoso aconteceu na rua Vinte e Quatro de Janeiro, no bairro Seis de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do 2° Batalhão, André e um comparsa estavam em duas bicicletas e com um simulacro, e abordaram uma mulher e uma criança de 9 anos em uma parada de ônibus na Via Chico Mendes. Eles roubaram o celular da criança e, não satisfeito, André passou a mão nas partes íntimas da vítima e deu um beijo na boca da criança. Em seguida, os assaltantes fugiram do local.

Logo mais à frente, nas proximidades de um restaurante, também situado na Via Chico, os criminosos abordaram um casal e anunciaram um assalto. André empurrou o filho de 5 anos do casal no chão e, em seguida, deu tapa nas costas de outra criança de 8 anos e subtraiu os celulares e pertences das vítimas. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

Um homem armado que estava passando pelo local percebeu a situação e acompanhou André até a rua Vinte e Quatro de Janeiro no bairro Seis de Agosto. O criminoso foi rendido e, em seguida, populares revoltados com o que o bandido havia feito, começaram a agredir André com socos e chutes.

Policiais militares foram acionados, estiveram no local e evitaram o linchamento do criminoso. André foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, recebeu alta médica e, em seguida, foi levado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.