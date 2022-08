PM que perdeu o controle de moto e bateu em coluna morre no PS de Rio Branco

O policial militar Stefano Sebastiam Moreira Loriato, de 35 anos, que foi vítima de grave acidente de trânsito na madrugada de quarta-feira (10), na região do bairro Vila Nova, em Rio Branco, morreu na tarde desta sexta-feira (12) na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do pronto-socorro da capital.

Segundo informações de populares, Stefano trafegava em uma motocicleta pela Estrada das Placas, quando acabou perdendo o controle do veículo nas proximidades da antiga distribuidora de bebidas Belco e bateu fortemente contra uma coluna de concreto instalada na calçada. Com impacto, a vítima caiu a cerca de 25 metros e desmaiou. Na colisão, a moto ficou totalmente destruída.

Populares ajudaram o homem e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e, devido à gravidade do estado da vítima, foi pedido apoio da ambulância de suporte avançado (01), que conseguiu estabilizar o quadro clínico do motociclista.

O homem foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo, com um traumatismo crânio encefálico grave, trauma no tórax fechado, fratura na perna e um corte grande nas costas. Após ser submetido a uma intervenção cirúrgica, ele ficou internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas não resistiu e morreu na tarde desta sexta-feira.

O corpo de Stefano foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame cadavérico.

Ainda segundo apurado pela reportagem, Stefano era formado em Odontologia e recentemente havia passado no concurso da Polícia Militar do Acre. Ele estava comemorando com amigos por ter finalizado o curso de aluno soldado e, na madrugada, saiu para comprar um energético, quando o acidente aconteceu.