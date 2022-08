Polêmica: Leonardo fala sobre ‘raparigas’ e é massacrado

Que ser desprezível!!!! — quelê (@cleusasampaio) August 17, 2022

ENTENDA

Uma resposta do cantor sertanejo Leonardo ao ser questionado sobre o aumento do preço de seu cachê viralizou nas redes sociais. A declaração foi exibida pelo Programa do Ratinho em julho. Aos 59 anos, ele culpou a inflação pelo aumento do valor cobrado.

Ao justificar a mudança, ele ainda usou uma métrica, digamos, inusitada: “Por que você subiu tanto o preço do show?”, quis saber Ratinho. “É que nessa pandemia tudo ficou mais caro. Uma rapariga que valia R$ 1 mil reais, hoje está pedindo R$ 3 mil”, disse ele.