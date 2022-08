Polícia Militar ministra capacitação de operadores de drone para povos indígenas

A Polícia Militar do Acre, representada pelo Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), atuando em parceria com a organização ambiental internacional WWF e a Comissão Pró-Índio (CPI-AC), está ministrando uma capacitação de operadores de drone para povos indígenas. As atividades, que tiveram início na terça-feira, 16, e se estendem até sexta, 26, estão transcorrendo no Centro de Formação dos Povos da Floresta, em Rio Branco.

Os militares ministram 40 horas-aulas e estão apresentando noções teóricas e práticas para 17 integrantes dos povos Katukina, Kaxinawá, Nawa e Poyanawa. O uso da tecnologia irá possibilitar o monitoramento comunitário nas terras indígenas.

O tenente-coronel Kleison Albuquerque, comandante do BPA, relata que a WWF ofereceu a capacitação inicial para o batalhão e, a partir de então, a instituição se aprimorou e elaborou um curso próprio, que já foi oferecido a vários órgãos. “A participação da Polícia Militar junto à comunidade é sempre importante, isso demonstra a confiança que eles têm em nosso trabalho, em nosso comprometimento e dedicação”, afirma.