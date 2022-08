Polícia prende faccionado que estava foragido há um ano em Rio Branco

Nas primeiras horas desta quarta-feira (17), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), com o apoio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) e do Grupo de Enfrentamento aos Crimes Contra Ordem Tributária (GECOT), deram cumprimento a dois mandados de busca e apreensão residencial e um mandado de prisão nas imediações do Bairro Santo Afonso, expedidos em desfavor de integrantes de organização criminosa.

Durante a ação policial, foi cumprida prisão de F.N.P., o “Chicão”. “Chicão”, além de ser integrante de ORCRIM, foi condenado a mais de 15 anos de reclusão pelas práticas de roubo e furto, estando foragido do sistema penitenciário desde 2021.

A ação policial visa, sobretudo, desarticular organização criminosa e prender os integrantes.

O delegado Ricardo Casas, titular da Draco, destacou o êxito da operação, afirmou que a investigação continua e novas ações serão realizadas.

“Oportunamente, a Polícia Civil destaca a importância das denúncias realizadas pela população através do numero 181 que tem contribuído nos trabalhos investigativos da Polícia Judiciária e repercutindo na prisão de criminosos pela prática de crimes como integrar organização criminosa, tráfico, roubos, homicídios, e outros mais”, destacou Delegado Ricardo Casas.