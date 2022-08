Polícia prende foragido da Justiça em bairro de Rio Branco

O foragido da Justiça Kederson Cabral da Silva foi preso acusado de ter rompido a tornozeleira eletrônica e ter fugido do monitoramento do Instutito de Administração Penitenciária (Iapen). A prisão aconteceu na tarde desta quinta-feira (4) dentro de uma residência localizada na rua Porto Acre, no bairro das Placas, na região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Civis da Delegacia Especializada de Combate a Crime de Roubos e Extorsões (DCORE), Kederson tem passagem quando era menor de idade pela pousada. Depois de maior de idade, já responde processos pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e por dois roubos praticados em Rio Branco.

Após ter cortado a tornolezeira, foi feita uma rápida investigação e os policiais souberam que o foragido estava dentro de uma residência na rua Porto Acre, no bairro das Placas. Um cerco policial foi montado e os agentes tiveram êxito da prisão do foragido. Após ser encontrado, Kederson recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.