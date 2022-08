Policiais acreanos concluem curso em Goiás e são os novos cavaleiros de aço da PM

A formatura do 15º Curso de Intervenção Rápida Ostensiva da Polícia Militar de Goiás – Turma Soldado PMAC Wesley Almeron Silva de Oliveira, em homenagem ao militar acreano que faleceu durante as atividades do curso, foi realizada na semana passada. Três militares da Polícia Militar do Acre concluíram o curso e são os novos cavaleiros de aço a compor a companhia Giro.

O 15º Ciro foi ministrado nas instalações do 1º Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), da PM de Goiás, e teve duração de 90 dias e 510 horas-aula. Iniciado com 53 alunos, 33 concluíram, entre eles, três acreanos: sargento José Augusto de Carvalho Lima, cabo Jorge Luiz Santiago de Lima e soldado Herber Neuwirth Junior, sendo um dos acreanos classificado como segundo colocado no curso.

O Giro da Polícia Militar de Goiás é considerado a unidade policial que iniciou o motopatrulhamento tático no Brasil, inspirando os demais estados.