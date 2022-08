Policial reage a assalto em farmácia no AC; um assaltante morre e outro fica ferido

Os foragidos da justiça José Antônio da Silva, de 48 anos, vulgo “Velho” morreu e Emerson Almeida da Silva, 24, foi preso acusado de roubo em uma farmácia na noite desta segunda-feira (1), na Avenida Castelo Branco, no bairro Centro, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre. Na mesma ação um policial saiu ferido com golpes de coronhadas e escoriações pelo corpo.

Segundo informações da polícia, Emerson chegou primeiro e anunciou o assalto na Farmácia do Consumidor que fica localizado na área central de Senador Guiomard. Os funcionários e clientes foram feitos reféns e um policial, que estava no estabelecimento comercial após fazer compras entrou em luta corporal com um dos assaltantes. O agente de segurança só tinha visto um dos criminosos e acabou sendo agredido por José a golpes de coronhadas.

Durante a luta corporal, o policial conseguiu pegar a própria arma e feriu José com um tiro no abdômen e Emerson tentou correr foi quando foi alvejado com um tiro de raspão na cabeça. José não resistiu e acabou morrendo no local. Emerson foi rendido e preso em flagrante. Após a ação, o policial pediu ajuda via Copom e foram enviadas várias guarnições da Polícia Militar do 5° Batalhão para dar apoio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico para dar os primeiros atendimentos aos criminosos, mas ao chegar no local, José já estava sem vida. O assaltante Emerson foi atendimento pela equipe e encaminhado ao Hospital Ary Rodrigues, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. O bandido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, para ser tomada as medidas cabíveis. O policial também foi atendido e encaminhado ao Hospital Ary Rodrigues em estado de saúde estável.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo do assaltante foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para os exames cadavéricos. O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil de Senador Guiomard.