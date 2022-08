Político dos EUA alerta para possível colisão de aviões com OVNIs

O congressista Tim Burchett, pediu aos investigadores que intensifiquem suas pesquisas sobre avistamentos inexplicáveis de OVNIs, pois teme que uma aeronave possa em breve se envolver em um trágico acidente com uma nave espacial.

A NASA lançou uma investigação sobre avistamentos de OVNIs, mas o político do estado americano do Tennessee alega que o progresso não está senso rápido o suficiente, pois apenas um dos mais de 100 relatos desde 2004 foi explicado.

“Muitos pilotos militares relataram encontros com OVNIs que não têm explicação lógica. Alguns deles alertaram que era apenas uma questão de tempo até que uma aeronave colidisse no ar com um objeto inexplicável’’, disse Burchett.

“No entanto, apesar desses avisos e relatórios, o primeiro relatório padronizado não foi estabelecido até 2019. Nosso governo ficou surpreendentemente quieto sobre o assunto por muitas décadas, apesar dos muitos relatórios”, explicou.