Porco-espinho é capturado dentro de oficina no interior do Acre

Uma ocorrência no mínimo inusitada foi registrada no começo da noite desta quarta-feira (17), no Bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira. Integrantes do Corpo de Bombeiros foram acionados e conseguiram resgatar um animal (Cuandú) de dentro de uma oficina.

De acordo com o cabo Isaías, do Corpo de Bombeiros de Sena, foi utilizada toda técnica necessária para a captura. “Os populares estavam com medo do animal e acionaram a nossa equipe. Estavam com medo porque, segundo eles, o Cuandu solta os espinhos. Na verdade, esse é um mecanismo de defesa dele, uma reação do animal. O fato é que tudo ocorreu dentro da normalidade”, salientou.

Após a captura, o Cuandú que também é chamado de porco-espinho foi devolvido para seu habitat natural.