Prefeito de Rio Branco prestigia ação social da Gazin em benefício da Apae

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, prestigiou na manhã desta terça-feira (30), a entrega de doação para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Rio Branco. A campanha é desenvolvida pela Gazin, todo mês de julho, e separa parte do valor nas compras acima de R$ 100 para doações à todas APAES do Brasil.

“Seu Mário, juntamente com toda sua equipe, são amigos antigos, e fizeram o convite para que eu viesse fazer parte desse momento histórico. A Gazin arrecadou no Brasil mais de R$ 2 milhões, só para a Apae de Rio Branco serão R$ 151 mil. Que outras empresas da iniciativa privada façam a mesma coisa, porque a APAE precisa dessa ajuda para continuar fazendo esse belo serviço”, enalteceu o prefeito Tião Bocalom.

O gerente de loja, Alcebíades Oliveira, explicou como funciona a ação.

“Ano passado a gente iniciou trazendo esse vínculo social, que é uma parceria que a gente fez com a Apae. Fizemos a arrecadação em todo o país e superamos a meta. Se Deus quiser, ano que vem terá mais”.

A prefeitura de Rio Branco tem parceria com a Apae, fazendo repasse mensal para ajudar no trabalho social desenvolvido pela instituição. Inciativas como esta, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, são necessárias para o atendimento dos alunos.

A presidente da associação em Rio Branco, Maria do Carmo Bismel, se diz feliz com essas parcerias, e afirma que o valor recebido já tem destino certo.

“Nós estamos sem ar condicionado, tem um ar, mas não está refrigerando bem, na fisioterapia, onde recebemos muitas crianças e pacientes. A alimentação que nós compramos e equipamentos que venham atender a necessidade dos técnicos, psicólogos… comprar jogos que são bem caros. Valeu a pena a Gazin nos proporcionar esse momento”, finalizou.