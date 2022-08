Prefeito recebe representante do Amigos do Pedal para tratar de trilha Internacional de ciclismo

Na manhã de ontem, Terça-feira (30), o Prefeito de Capixaba Manoel Maia, juntamente com o Secretário de Esportes, Clesi Rodrigues e Secretário de Gabinete, Honório Yoshihara, receberam o senhor Francisco Nunes, representante do grupo amigos do Pedal, onde o mesmo solicitou apoio logístico da Prefeitura, no tocante a ceder veículos para acompanhar as equipes durante o percurso de Trilha Internacional BRASIL/BOLIVIA de ciclismo, que acontecerá na data provável de 09 de Outubro.

De acordo com Nunes, o percurso seria de 190 km, saindo de Capixaba do ramal Brasil Bolívia até Santa Rosa do Abunã.

No tocante, o Prefeito se colocou a disposição para ajudar e determinou aos Secretários de Esporte e Gabinete que tomassem a frente no encaminhamento das ações a serem realizadas.

“O ciclismo é uma forma de esporte e devemos incentivar nossos ciclistas e mostrar que eles estão sendo vistos com respeito e sendo incentivados pelo poder público,” disse o Prefeito.