Prefeitos de Jordão e Tarauacá, mesmo no PDT, declaram apoio à Márcia Bittar

A prefeita de Tarauacá, Neia Sérgio (PDT), deve declarar apoio à candidatura de Márcia Bittar ao senado (PL) nas próximas horas. A prefeita deve gravar um vídeo com a declaração de apoio.

O prefeito de Jordão, Francisco Naudino Ribeiro Souza, também do PDT, é outro administrador municipal que deve declarar apoio à candidata ao Senado pelo PL. O apoio dos prefeitos do PDT foi alinhavado nesta terça-feira (9), em Brasília, pelo deputado federal Jesus Sérgio (PD-AC), com os senador licenciado Marcio Bittar, que vai disputar o Governo pelo União Brasil.

O deputado Jesus Sérgio é marido da prefeita Neia e foi o articulador da candidatura do prefeito Francisco Naudino. Sérgio deve descer da condição de deputado federal para ser candidato à Assembleia Legislativa.

Indagado pela reportagem do ContilNet, Marcio Bittar confirmou o encontro com o deputado mas disse preferir que o casal – Jesus Sérgio e Neia, além do prefeito de Jordão – façam eles próprios o anúncio do apoio à Marcia Bittar. Quanto ao apoio da família Sérgio e seus aliados à sua candidatura ao Governo, Marcio Bittar disse que isso não foi tratado no encontro. “Nossa prioridade, no momento, é a candidatura ao Senado da Márcia Bittar”, disse.

O apoio da família Sérgio e do prefeito de Jordão à Márcia Bittar pode trazer fissuras e desconforto à executiva estadual do PDT, partido da base de apoio ao governador Gladson Cameli, cuja chapa é oficialmente apoiada com a candidatura de Ney Amorim ao senado e que tem ainda a possibilidade de ter outros dois candidatos ao Senado – Alan Rick (União Brasil) e Carlos Beyruth (PSDB).

O presidente regional do PDT, deputado Luiz Tchê, não foi encontrado para falar sobre o assunto.