Prefeitura de Rio Branco abre licitação de pregão eletrônico para fornecimento de material asfáltico

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, pela Secretaria Municipal da Cidade, abre licitação de pregão eletrônico 081/2022 para fornecimento de material asfáltico (Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP 50/70, Emulsão Asfáltica – RR-2C e Asfalto Diluído de Petróleo – CM-30), no Município de Rio Branco/AC, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), conforme especificações contidas no Termo de referência em Anexo I do Edital. Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 18 de agosto de 2022, 08:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.