Prefeitura de Rio Branco ajuda famílias atingidas por forte ventania na capital

No último domingo, a capital acreana foi alvo de uma forte ventania que causou danos sérios em vários pontos da cidade, como por exemplo, queda de árvores e destelhamento de casas.

Pensando nos prejuízos causados, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da coordenadoria municipal de Defesa Civil (Comdec), em parceria com a secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), entregou na manhã desta terça-feira (30), telhas às famílias em vulnerabilidade social, afetadas pela ventania.

Segundo o coordenador tenente coronel Cláudio Falcão, 12 bairros foram afetados pelo forte temporal e desses, sete já estão sendo atendidos pela Defesa Civil.

“O prefeito Tião Bocalom tem esse olhar diferenciado e sempre que pode ajuda, ainda mais em situações como essas em que eles têm direito por estarem em situação de vulnerabilidade social”, disse.

Lidivânia Guimarães, que mora no Montanhês, teve sua residência danificada durante o vendaval. Ela contou que estava na residência com seu filho Davi e que presenciou sua casa ficar completamente destelhada. Vendo a necessidade da mãe de Davi, a prefeitura entregou 48 telhas para que ela e a família pudessem refazer o telhado.

“Foi um desespero muito grande, porque não tínhamos condições de comprar novamente. É muita gratidão que sentimos nesse momento”, disse a moradora.

“Quando cheguei em casa e vi como estava, fiquei com o coração na mão. Pela ação de vocês, da prefeitura, sou muito grato”, disse Sadam Oliveira, esposo de Lidivânia.

“As famílias sempre acionam a Defesa Civil, que entra em contato com a SASDH, então realizamos a visita para ver a situação e, em seguida, fazemos a entrega das telhas ou de outra necessidade constatada. E assim, estamos mostrando que essa gestão tem um olhar diferenciado para a população que mais precisa”, explicou, Sandra Maria, gerente do Departamento de Proteção Social Básica (DPB).

Sandra Maria, disse ainda que as famílias que se encaixam no pré-requisito de vulnerabilidade social e que foram afetadas pelo temporal, devem entrar em contato com o CRAS do bairro ou com a Defesa Civil do município.