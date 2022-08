Prefeitura de Rio Branco entrega passarela no bairro Recanto dos Buritis

Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), entregou mais uma passarela, com o programa “Acelera Rio Branco”. Desta vez, no bairro Recanto dos Buritis.

O Secretário Municipal de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, ressaltou o trabalho que disse estar de vento em popa.

“Temos ido nas comunidades, conversado com as pessoas e elas têm visto as ações da prefeitura nos bairros, de forma rápida e eficiente”.

Segundo os moradores, a ponte faz ligação com o bairro Areal. Antônio Lima é músico e mora no bairro há 8 anos e expôs sua satisfação com a nova passarela.

“Faz tempo que precisava, dessa ‘pontezinha’ aqui, pois tínhamos que arrodear 600 metros. Agora tá ótimo e muito bonito”, disse.

Maria Socorro é moradora antiga da localidade explicou que a ponte é muito necessária para todos, pois além de ser mais segura, já que o outro trajeto é muito movimentado, os moradores podem buscar serviços como: ir ao Posto de Saúde, fazer compras, ir à escola, com mais rapidez.

“Isso foi uma benção para todos da comunidade. O prefeito colocou uma equipe que trabalhou muito rápido, então eu agradeço muito por tudo que ele fez, por ter olhado para a comunidade e o nosso bairro”.