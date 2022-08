Prefeitura de Rio Branco: processo seletivo é prorrogado

A Prefeitura de Rio Branco, capital do estado do Acre, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana anuncia a prorrogação de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo o preenchimento de 73 vagas destinadas à contratação de profissionais, por tempo determinado.

Segundo documento (retificação I) as inscrições foram prorrogadas, valendo agora o período de 30 a 31 de agosto de 2022, sendo a pré-inscrição via internet, e a confirmação na sede do Centro de Referência do Servidor Municipal (CRSM), situado na Rua Manoel Cesário, nº 450, Bairro Capoeira. O atendimento é das 8h30 às 12h e das 14h às 17h.

Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos: Auxiliar de Topografia (4); Desenhista Técnico (4); Agente Administrativo (15); Engenheiro Civil – Fiscalização de obras (21); Engenheiro Civil – Elaboração de projetos na área de cálculo estrutural em concreto armado e/ou metálico e/ou madeira (2); Engenheiro Civil – Elaboração de projetos na área de instalações Hidrossanitárias, drenagem e combate a incêndio (3); Engenheiro Civil – Elaboração de projetos na área de infraestrutura em pavimentação, redes de abastecimento, drenagem e saneamento (4); Engenheiro Civil – Elaboração de orçamentos e planejamento de obras (3); Engenheiro Eletricista – Elaboração de projetos na área de instalações elétricas, SPDA e cabeamento estruturado (2); Engenheiro Sanitarista/Ambiental – Elaboração de projetos na área de saneamento e licenciamento ambiental urbano (1); Arquiteto e Urbanista – Elaboração de projetos arquitetônicos, urbanísticos e licenciamento urbano (12); e Topógrafo (2).

Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade entre níveis fundamental, médio e superior, relativo ao cargo pleiteado. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 30 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 1.400,00 a R$ 7.272,00.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de análise de títulos e experiência profissional, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

Vigência

De acordo com o edital de abertura, o contrato será firmado durante o período de 24 meses.