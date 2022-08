Prefeitura de Rio Branco realiza vacinação antirrábica domiciliar

A busca ativa para a vacinação antirrábica não para. Por isso, uma equipe da Prefeitura de Rio Branco, por meio do Departamento de Controle de Zoonoses da secretaria municipal de Saúde (Semsa), esteve na manhã desta segunda-feira (22), no bairro Quinze, realizando a vacinação em cães e gatos.

O coordenador de campo do departamento, Ari Alves, disse que a ação está sendo bem aceita pela população e reforçou os próximos locais que irão receber a equipe de vacinação.

“Estaremos aqui das 8h às 12h, até terça ou quarta-feira, após, vamos para a Cidade Nova. E no sábado, estaremos em pontos fixos, um na praça Primavera do bairro Manoel Julião e outro no pátio do Detran, na Estação Experimental, das 8h às 16h”, afirmou.

A prefeitura já alcançou uma cobertura vacinal significativa no município com a estratégia de vacinação domiciliar durante a semana e em pontos fixos nos finais de semana.

Desde que a campanha teve início, no mês janeiro, a prefeitura já vacinou, 11.983 animais.

O microempreendedor Jonas Castro agradeceu o trabalho da equipe, pois reconhece os perigos dessa zoonose.

“isso é uma coisa ótima para estar prevenindo não só os animais, como, os seres humanos, por ser uma doença muito séria”.

A aposentada Hilda Maria Ramos aprovou a ação e disse que facilitou muito pra quem não pode se deslocar com seus animais.

“Eu por exemplo sou incapacitada de levar qualquer bichinho para ser vacinado. Vocês são todos bem vindos, estão de parabéns e eu agradeço muito por isso”, concluiu.