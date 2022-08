Prefeitura encerra mutirão noturno com mais 600 vacinas aplicadas em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Saúde encerrou, na noite desse domingo (28), o mutirão noturno que teve início na última quinta-feira. O objetivo foi vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos, além de aumentar a taxa de imunização de crianças de zero a 4 anos, 11 meses e 29 dias contra a poliomielite que está muito baixa em todo país.

A ação veio contemplar principalmente os pais e mães de crianças que trabalham durante o dia e não tinham tempo de levar o filho até um posto de vacinação. Os filhos também gostaram da iniciativa, como o corajoso Breno Gabriel.

Sheila: “Avançamos um passo a mais e dentro da gestão Bocalom é assim que a gente vai avançando até chegarmos no objetivo” (Foto: Val Fernandes/Assecom)

“Eu tomei as duas e nem doeu as duas”, disse empolgado.

Gabriele Cordeiro, mãe de Breno. disse que durante o dia, realmente não tem tempo. “Eu vim porque eu não tenho tempo. Como está no período da noite eu resolvi trazer ele pra completar as vacinas que estavam faltando.”

Durante o mutirão foram imunizadas um total de 306 crianças. 453 vacinas de rotina e 149 doses contra a poliomielite. 602 vacinas foram aplicadas. A secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, fez um balanço positivo.

“É gratificante e eu tenho certeza que os pais também estão felizes que vieram aqui nos procurar, e nós estamos felizes porque a gente avançou um passo a mais e dentro dessa gestão Tião Bocalom é assim que a gente vai avançando, de passo a passo, até alcançarmos a meta do Ministério da Saúde que é 95% de todas as crianças de Rio Branco, vacinadas.”