Prefeitura realiza capacitação de novos Agentes Comunitários de Saúde em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, realizou neste sábado,13, a capacitação dos novos agentes comunitários de saúde. O treinamento ocorreu no auditório do Projeto Rondon, anexo da UFAC.

Nesta primeira etapa de capacitação foi feita a apresentação das coordenações da SEMSA, destacando o trabalho e a importância de cada uma delas.

Estiveram envolvidas as coordenações de Atenção Básica, Vigilância Entomológica, Vigilância Epidemiológica, Hipertensão e Diabetes, Saúde da mulher, Educação e Saúde e Programa Nacional de Imunização.

A Semsa tem dado atenção especial à coleta de informações pelos agentes, pois é a partir destas informações que são definidos os repasses específicos do MS para cada programa. Do mesmo modo, também é importante para o município obter, constantemente, os dados atualizados sobre a saúde da população para conhecer melhor os resultados de suas ações, propor melhorias etc.

“Esta capacitação é importante para os agentes que trabalham na ponta da atenção básica, no combate diário, para que a captação das informações passadas pelo paciente, durante as visitas, possa chegar com mais autenticidade, para que na hora do lançamento dos dados possa-se ter um melhor aproveitamento, o que reflete na melhora dos indicadores municipais”, explicou Valéria Lima, secretária municipal de saúde.