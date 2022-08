Prefeitura realiza formação continuada com professores do Programa Educação do Campo

Com o objetivo de compartilhar experiências entre coordenadores e professores do Programa Educação do Campo, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Educação realizou uma formação continuada esta semana com todos os professores e coordenadores do programa para refletir sobre a importância do trabalho pedagógico e o desenvolvimento das habilidades relacionadas à consciência fonológica no processo de alfabetização e as intervenções necessárias para o desenvolvimento cognitivo do educando.

A formação ocorreu durante dois dias no auditório da Escola Professor Flodoardo Cabral e foi voltada para profissionais do ensino infantil, fundamental I e II, onde foram discutidas ações de recomposição das aprendizagens, buscando a superação das defasagens educacionais, aprimoramento de competências e habilidades essenciais de educação básica.

O Secretário Municipal de Educação, Amarísio Saraiva, destacou a importância das formações para os avanços pedagógicos que Cruzeiro do Sul conseguiu nos últimos anos.

“É uma alegria vermos nossos índices educacionais, vermos a educação chegando em todos os lugares de Cruzeiro do Sul. Isso é resultado de nossas ações de planejamento, de melhorias nas escolas, nas condições pedagógicas com formações para nossos servidores em todas as áreas da educação. Hoje estamos prossegujndo com a formação continuada dos nossos professores e coordenadores do Programa Educação no Campo.” Finalizou Amarísio.

O Prefeito Zequinha Lima, disse que a educação é prioridade em sua gestão e que os recursos investidos são investimentos no futuro da sociedade cruzeirense.

“Nossos investimentos são grandes na educação, estamos valorizando nossos servidores, reconstruindo e construindo escolas na zona rural e urbana de nossa cidade. Queremos finalizar nossa gestão como a melhor gestão para a educação. Porque acreditamos que somente através da educação vai ser possível melhorarmos a vida do nosso povo.” Disse o Prefeito Zequinha Lima.