Prefeitura realizará I Fórum Municipal de Planejamento de Rio Branco

Focando no crescimento do Município em todas as esferas, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan) realizará entre os dias 22 a 24 de agosto, o I Fórum de Planejamento do município. O evento acontecerá na sede do SEBRAE e contará com debates, oficinas e consultas públicas.

De acordo a secretária da pasta, Neiva Tessinari, o objetivo é discutir políticas públicas, voltadas também para os indicadores dos objetivos de desenvolvimento sustentável e como incluir políticas públicas de desenvolvimento, dentro da Amazônia.

Neiva Tessinari explicou que, entre os temas abordados durante o evento estão os projetos de Lei do Orçamento da Criança e do Adolescente (OCAN), o Plano de mitigação de mudanças climáticas, a abertura de consulta pública para a lei orçamentária de 2023 e o lançamento do Desenvolvimento Econômico Local (DEL), na oficina de desenvolvimento econômico do município.

“Os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) são indicadores globais de política públicas que envolvem toda a parte de estrutura e infraestrutura, de organização e de planejamento municipal”, frisou.

O encontro contará com a presença de representantes nacionais do programa Cidades Sustentáveis e será aberto ao público. Quem quiser participar das discussões as inscrições já estão abertas e podem ser feitas, por meio do seguinte endereço eletrônico www.even3.com.br/seplan/ , até o dia 21 de agosto de 2022.