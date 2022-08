Prefeitura faz visita técnica à hortas comunitárias de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI) realizou na última terça-feira, 30, uma visita técnica na horta comunitária no espaço vazio urbano, localizado no bairro Edson Cadaxo.

Na oportunidade a secretária Neiva Tessinari, juntamente com a diretora de Turismo Fabíula Moreira, a assessora Thays Amorim e o assessor Antônio Sílvio, estiveram no espaço para avaliação estrutural e identificar junto às famílias, as possíveis melhorias a serem implementadas.

Atualmente o cultivo de verduras, legumes e hortaliças no espaço é realizado por 5 (cinco) famílias que moram na região e tem a oportunidade de produzir e escoar a produção para a comunidade e adjacências do bairro.

De acordo com Neiva Tessinari, a Prefeitura de Rio Branco estimula as iniciativas de cultivo e produção local, proporcionando a geração de renda através da venda dos produtos que fortalecem a economia na capital.