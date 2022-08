Prejuízo milionário: balada que naufragou pertencia a Alvaro Garnero

Construída em Balneário Camboriú (SC), a Dejour Club, primeira balada flutuante do mundo e que acaba de naufragar após a passagem de um ciclone extratropical que a arrastou para alto-mar, pertencia ao empresário e apresentador Alvaro Garnero. A estrutura se desprendeu com os fortes ventos na manhã desta quarta-feira (10/8) e foi levada embora. Imagens impressionantes do momento foram registradas e enviadas à coluna LeoDias.

Nossa reportagem entrou em contato com Garnero, mas não tivemos retorno até a publicação desta nota. Ao tempo em que a plataforma de 950 metros quadrados era levada pelo ciclone, barcos de resgate foram acionados para tentar conter, mas não demorou muito para que a estrutura partisse ao meio até naufragar.

A Dejour Club era dividida em diferentes espaços: lounges com espreguiçadeiras voltadas para o mar, piscinas e camarotes com vagas para barcos de diversos tamanhos – um deles, com jacuzzi. O espaço comportava até 700 pessoas. Como informado pelo portal NSC Total, parceiro do Metrópoles, não havia ninguém no local no momento do ocorrido.