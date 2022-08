Premiação da Copa do Brasil 2022: veja os valores de cada fase

As vagas na semifinal da Copa do Brasil 2022 serão decididas neste meio de semana e os times que avançarem embolsam R$ 8 milhões em premiação. Corinthians x Atlético-GO, Fortaleza x Fluminense e Athletico-PR x Flamengo jogam na quarta-feira (17). América-MG e São Paulo fecham as quartas de final na quinta-feira (18). O campeão leva R$ 60 milhões.

Em 2022, todas as cotas tiveram os valores aumentados. Dos times que estão vivos na competição, apenas São Paulo e Atlético-GO estão na disputa desde a primeira fase. Os demais entraram na terceira fase da Copa do Brasil e até aqui embolsaram R$ 8,8 milhões.

Valores de premiação da Copa do Brasil 2022: