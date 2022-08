Presidente do Sinproacre declara apoio a Jenilson para o Senado: “Tem meu voto”

A candidatura do Dr. Jenilson Leite (PSB) ao Senado tem conquistado o apoio de diversos representantes de segmentos importantes no Acre. Nesta terça-feira (30), a presidente do Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Acre (Sinproacre), Alcilene Gurgel, divulgou um vídeo em suas redes sociais onde declara seu voto no deputado estadual.

“Meu candidato a senador é o Dr. Jenilson Leite, uma pessoa que tem realmente trabalhado por um Acre melhor, que sempre participou das lutas pela classe trabalhadora na área da saúde, da educação e de diversas outras áreas, ele tem atuado como um grande defensor da classe trabalhadora do nosso estado”, destacou a sindicalista.

Alcilene também reconheceu o trabalho do candidato como médico no período da pandemia. “É um médico que nunca deixou de atuar com amor, lembro na pandemia que ele se licenciou da Assembleia Legislativa para ir para dentro dos hospitais enfrentar a Covid-19. Isso demonstra o carinho, o amor e a responsabilidade que esse médico tem com a população do Acre, por isso ele tem meu voto e meu respeito”.