Presidente licenciado da Fieac dialoga com fundador da entidade e reafirma compromisso com o setor produtivo

O início da terça-feira, 2, foi especial para o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e pré-candidato a deputado federal José Adriano. Isso porque ele teve uma grata surpresa: reencontrar o ex-presidente e um dos fundadores da entidade, o empresário Mirtil Carvalho, acompanhado do empreendedor Sérgio Barros. No encontro, eles dialogaram sobre o atual cenário econômico do estado e o atual mandatário reafirmou o compromisso com todo o setor produtivo local.

Ao longo da conversa, o pré-candidato e o ex-presidente da Federação analisaram o atual momento da Fieac, os primórdios dela e os desafios que precisam ser enfrentados para que a economia local seja reerguida a partir da geração de emprego e renda à população. Carvalho afirmou sentir orgulho da trajetória que a organização tomou ao longo dos últimos 34 anos e o atual trabalho de valorizar e fortalecer os empreendimentos locais. Para ele, a proposta de José Adriano é essencial para o estado.

“Há mais de três décadas eu e mais quatro colegas botamos na cabeça que era preciso ter a Federação das Indústrias para defender e fortalecer o setor. Lutamos até conseguir e hoje vejo uma nova cara na Fieac, muito pró-ativa e atenta às necessidades de todos os segmentos do setor produtivo. Temos que demonstrar a capacidade de cada empreendimento de aplicar bem e fazer o dinheiro circular no Acre. O Adriano tem uma cabeça boa e quer ver, de fato, o nosso Acre desenvolvido”, declarou Carvalho.

Segundo o ex-presidente da Fieac, a pré-candidatura do representante licenciado é uma ótima alternativa para que mais medidas concretas que tragam o crescimento econômico sejam efetuadas. “É uma bela atitude propor essa representatividade no Congresso para trazer os benefícios à população, que é a que mais ganha com o desenvolvimento da nossa indústria, comércio, agronegócio, agricultura familiar e os demais segmentos do setor produtivo. Desejo sorte e sabedoria a ele na jornada”, disse.

Para José Adriano, sempre é especial estar ao lado dos pioneiros que iniciaram a luta em defesa da prosperidade na região acreana. “Foi um prazer muito grande esse momento. Sempre buscamos resgatar essa história dos companheiros que vieram antes de nós. Tenho no Mirtil uma valiosa orientação do que foram os desafios do passado para transformar a nossa instituição em uma organização forte, independente e totalmente servidora de toda a classe. Esse é o grande legado dele”.

O pré-candidato ressaltou ainda que a história e o apoio do ex-presidente para a pré-candidatura é um estímulo que renova a vontade de se dedicar ainda mais pelo Acre. “É muito inspirador ter esse apoio, demonstra o respeito e apreço que ele sempre teve por toda a iniciativa privada local. O nosso desafio é valorizar todo o esforço e investimento feito por quem veio antes. Isso para mim é motivo de muito orgulho e extrema responsabilidade para alcançar novas e necessárias conquistas”, finalizou José Adriano.