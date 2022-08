A procissão do Novenário de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, reuniu milhares de fieis na segunda maior cidade do Acre.

Diversas lideranças públicas e políticas participaram do evento, assim como os pré-candidatos nas Eleições de 2022.

O momento de fé e devoção contou com caminhada de peregrinação pelas ruas da cidade, além de shows com cantores locais.

As fotos são do profissional Marcos Vicentti.