Procurado: namorado deixa jovem em hospital com três golpes de faca

Uma jovem, de 20 anos, foi deixada em estado gravíssimo no hospital pelo namorado, que desapareceu na sequência, em Amambai (MS), região sul do estado. Conforme a Polícia Civil, o homem se exaltou com o vigia no hospital e não informou o que houve com a namorada, saindo logo em seguida em uma caminhonete de luxo.