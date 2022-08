MPAC institui comissão que combate fake news nas Eleições

Nesta quinta-feira (1) o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento vai assinar o Ato nº 071/2022, que institui a Comissão de Defesa da Informação do Ministério Público do Estado do Acre. A iniciativa visa desenvolver ações de enfrentamento aos efeitos negativos provocados pela desinformação.

A assinatura acontece durante a abertura do curso “Fake News, Espaço Público Digital e Processo Eleitoral”, destinado a membros, servidores e convidados.

O formador será o juiz de Direito e coordenador do Núcleo de Combate à Desinformação do Tribunal de Justiça do Maranhão, Paulo Roberto Brasil Teles de Menezes, autor do livro “Fake News: modernidade, metodologia, regulação e responsabilização”.

Data: 1º de setembro

Horário: 8h

Local: Auditório do MPAC