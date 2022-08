Produtor colhe melancia de 19 quilos no interior do Acre e impressiona população

A produção de melancias nas terras do autônomo Ademilton Alves, conhecido como “Grosso”, tem sido mais uma vez exitosa. Neste ano, o produtor já trouxe várias cargas para abastecer o mercado local. O preço é variado, vai de 5 até 50 reais, a depender do tamanho da melancia.

O valor mais elevado é esse de 50 reais. Recentemente, “Grosso” fez uma colheita diferente das anteriores. Ele retirou do roçado uma melancia gigante que totalizou 19 quilos. Essa foi vendida por 50 reais em Sena Madureira.

“Todos os anos a gente trabalha com o plantio das melancias e graças a Deus tem dado muito certo. O que mais nos incentiva é receber depoimentos das pessoas afirmando que o produto é de qualidade”, comentou.

Dono de uma propriedade no ramal do 15, região do Cassiriam, ele já trouxe para a cidade somente neste ano mais de 1 mil melancias. “Já fiz umas nove viagens e, em cada uma delas, trago em minha caminhonete em torno de 130 melancias. Felizmente, todas foram vendidas”, acrescentou.