Programação da Expoacre deste sábado conta com show nacional; entrada é 1kg de alimento

A programação da oitava noite da maior feira agropecuária do Acre conta eventos durante toda a noite, desde às 15h até 3h, horário que encerra todas as atividades da feira. Neste sábado (6), a Expoacre será agitada com show do cantor Jeferson Moraes, a entrada é 1kg de alimento.

Dono dos hits “Beber Com Emergência” e “Coração que Manda”, o cantor tem horário previsto para entrar no palco às 23 horas. A entrada será 1kg de alimento não perecível. O evento será na arena de shows Amilton Brito.

Neste sábado, às 15h haverá abertura da prova de vaquejada classificatória, às 18h os estandes abrem para o público. A partir das 19h, o rodeio em touros tem início e deve reunir muitas pessoas. Às 23h, acontece o show do cantor Jeferson Moraes, com entrada de 1kg de alimento. Os estandes fecham à meia noite e às 3h encerram todas as atividades na Expoacre.

ContilNet e Sans Filmes na ExpoAcre

O ContilNet Notícias não poderia ficar de fora desse grande evento que promete ser o maior dos últimos anos.

Foi pensando nisso, que preparamos um estande exclusivo para a cobertura completa das nove noites de exposição, levando para o público empreendedorismo, tecnologia, cultura, economia e entretenimento.

Além disso, teremos transmissão ao vivo de toda a feira, em parceria com a Sans Filmes.

No site, é possível conferir a página ContilNet ExpoAcre, que possui materiais voltados somente para a exposição.

Além de conteúdos jornalísticos, também estaremos presentes na exposição durante os nove dias realizando transmissões ao vivo, criando conteúdos para as redes sociais, como Instagram (@contilnetnoticias), Twitter (@contilnetnoticias) e Facebook (ContilNet Notícias).