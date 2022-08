“Prometemos e estamos construindo a ponte da Sibéria”, diz Gladson durante caminhada em Xapuri

Em sua primeira agenda no interior, o governador Gladson Cameli, candidato à reeleição ao governo do Acre, foi à Xapuri, nesta sexta-feira, 19, conversar com a população e mostrar que tem as melhores propostas para continuar trabalhando pelo estado durante os próximos quatro anos.

Cameli estava acompanhado de sua vice na chapa, Mailza Gomes, do candidato a senador Ney Amorim e do candidato a deputado estadual Manoel Moraes. Juntos, eles percorreram as principais ruas da Princesinha do Acre, como o município também é conhecido, onde receberam o apoio de comerciantes e moradores.

“A população de Xapuri sempre me acolheu de braços abertos em todas as campanhas e este ano não poderia ser diferente. Fizemos muitos investimentos aqui e faremos muitos mais em nosso segundo mandato”, declarou o governador.

Xapuri recebeu diversos investimentos da gestão de Gladson Cameli. Destaque para a construção da ponte sobre o Rio Acre, que ligará o bairro Sibéria ao centro da cidade e deve ser inaugurada até o fim do próximo ano. Uma obra histórica e aguardada há mais de meio século pelos xapurienses. A estrutura colocará fim a travessia de veículos em balsas, facilitando a mobilidade urbana e o escoamento da produção rural.

“Em 2018, estive aqui e prometi que iríamos fazer a ponte da Sibéria. Hoje, essa obra é uma realidade. Essa ponte vai garantir o direito de ir e de vir das pessoas, vai salvar vidas e ajudar nossos produtores rurais”, pontuou.

A ponte beneficiará cerca de 40% dos moradores das zonas urbana e rural do município. “Essa era a obra mais aguardada aqui em Xapuri. Eu mesmo já passei por muitos transtornos para atravessar o rio por causa de problemas na balsa. Muitos governadores prometeram fazer essa ponte, mas nada fizeram. Diferente dos outros, o Gladson prometeu que ia fazer e está fazendo”, comentou o autônomo Oscar Nogueira.

Outra importante obra em andamento é o asfaltamento da rodovia estadual AC-380. Os trabalhos de terraplanagem nos 17 quilômetros da antiga estrada de acesso à Xapuri já estão concluídos. Quando estiver pronta, a nova ligação alavancará o escoamento da produção agrícola, além de criar um novo eixo de desenvolvimento no município.